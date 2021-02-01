Menderes'teki piknik alanlarında budama ve temizlik çalışması

İzmir'de Menderes Belediyesi, ilçede bulunan piknik alanlarında budama ve temizlik çalışmaları yapıyor.

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Görece ve Çatalca'da bulunan piknik alanlarında bir çalışma başlattı. Ekipler, pandemi sonrası yasakların kalkmasıyla vatandaşların keyiflice vakit geçirmesi için bölgeyi hazır hale getirmeyi planlarken, toplam 10 dönümlük alanda budama ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Salgın sürecinde vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Korona virüsü ile mücadelemiz sürerken, salgının sona ereceği günler için de hazırlıklarımızı gerçekleştiriyoruz. Pandemi sonrası ailelerimizle keyiflice zaman geçireceğimiz sosyal alanlarımızda hazırlıklarımız devam ediyor. Bu kapsamda Görece ve Çatalca'da bulunan toplam 10 dönümlük piknik alanlarımızda budama ve temizlik çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İlçe genelinde yer alan tüm sosyal alanlarımızda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.