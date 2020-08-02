İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Menderes'teki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.


İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğlen saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın dolayısıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın sebebiyle Gümüldür Yolu, Menderes Kaymakamlığının emirleriyle jandarma tarafından çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 41 arazöz, 7 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile güney istikametinde denize doğru müdahale etmeye devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.