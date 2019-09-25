Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu 29 Ekim'de açılacak

Otoyolun 29 Ekim'de açılması planlanıyor.

Aliağa Ticaret Odasında 29 Ekim'de açılması planlanan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu ile ilgili olarak bilgilendirme toplantısı yapıldı. İKA İzmir Otoyol Yatırım İşletme A.Ş. İşletme Müdürü Serdar Gazioğlu ve İKA İzmir Otoyol Yatırım ve İletme A.Ş. Otoyol Ücret Toplama Sistemleri Müdürü Uğur Keskin'in konuşmacı olarak katıldığı toplantıya bölgede faaliyet gösteren ticaret ve sanayi kuruluşlarının temsilcileri katılım gösterdi. Toplantıda otoyolun bağlantı yolları, projenin yapılış amacı, projenin başlangıç ve bitiş kısımları hakkında bilgiler verildi.

"Trafiğin daha güvenli bir yolda akmasını sağlayacağız”

İKA Otoyol Yatırım ve İletme A.Ş. Otoyol İşletme A.Ş. Otoyol Ücret Toplama Sistemleri Müdürü Uğur Keskin, "İKA olarak projeye yap işlet modeliyle destek veriyoruz. İzmir'in kuzey aksına hizmet veriyoruz. 2017 yılında yapımına başladığımız projeyi 29 Ekim'de açmayı planlıyoruz. İzmir'in Menemen bölgesindeki kuzey aksında devlet yolunda oluşan trafiği otoyol üzerinden daha güvenli bir yolda akmasını sağlayacağız. 29 Ekim'deki açılışımızda Menemen kavşağındaki otoyolu açıp akabinde de şu an İzmir çevre yolunun konumlandığı Koyundere'deki otoyolun aslında güney kısmını açmış olacağız. Otoyol tamamlandıktan sonra Çeşme'den gelen bir araç hiçbir yerde, trafik ışıklarında bekleme yapmadan Çandarlı istikametine ulaşmış olacak. İlk kavşağımız Menemen Kavşağı olacak. Buruncuk tüneli dediğimiz, bizim kilometre 25 olarak adlandırdığımız yerde bir alım istasyonumuz olacak. Burada 6 tane çıkış sistemimiz olacak. İzmir'den gelen araçların ücret toplama istasyonuyla karşılaşacağı nokta burası olacak. Bizim otoyolumuz bariyerli gişelerden oluşacak. Yani aracın OGS'si ya da HGS'si var ise bariyer otomatik kalkacak ve otoyoldaki seyahatine başlayacak. Yoksa biz size bir bilet vereceğiz. O biletle beraber otoyola katılmış olacaksınız. Akabinde devam ettiğinde ilk kavşağımız Eski Foça olacak. Bu kavşak Eski Foça kavşağının yoğunluğunu giderecek. Devamında toplam altı tane devlet yoluna bağlantınız olacak" dedi.

“Ceza ödemeden ücretinizi ödeyebileceğiniz bir yapı kurguluyoruz”

Bozköy civarında Yeni Foça kavşağını inşa ettiklerini söyleyen Keskin, “Yine Aliağa içerisinde yapmış olduğumuz kavşakla Petkim'e bu araçların sevkiyatını yapabileceğiz. Devamında organize sanayi bölgesine bir kavşağımız olacak. Son iki kavşak yeni Şakran içerisinde olacak. İleride Çandarlı Limanı'nın kullanılmasıyla ciddi bir trafik beklediğimiz Çandarlı Liman istasyonumuz olacak. Burası da yine altı tane çıkış istasyonumuzdan oluşacak. Araçlar ilk girişte aldıkları etiketlerle çıkış istasyonuna geldiklerinde bariyerli sistemle karşılaşacak. Bu bariyerler elektronik geçiş biletiniz varsa otomatik olarak çıkmış olacaksınız ve tahsilatlarınızı burada yapmış olacaksınız. Biz ekstra bir şey daha yapıyoruz. Eğer OGS veya HGS'nizde o gün içerisinde bir bakiye yoksa geçişinizden sonra 15 gün içerisinde herhangi bir ceza ödemeden ücretinizi ödeyebileceğiniz bir yapı kurguluyoruz. Yani aracın o gün bakiyesi uygun değilse o 15 gün süre boyunca HSG ve ya OGS'lerinize bu yüklemeleri yaparsanız ceza ödemiyorsunuz. 15. günden sonra dört katı bir ceza ödemeniz olacak. Bu da idarenin kanunen oluşturduğu bir cezadır. Takibini bu şekilde yapacağız. Genel itibariyle ücret toplama sistemleri bu kavşak kolları üzerinde oluşturulan gişelerden yapılacak. Umarım hayırlara vesile olur otoyolumuz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda bilgilendirmenin ardından soru cevap kısmına geçildi. Katılımcılar ücretlendirme, yüksek tonajlı araçların otoyola zorunlu giriş yapıp yapmayacağı, tehlikeli madde taşıyan araçların tünellerden geçip geçemeyeceği yönünde sorular sordu. Bu konularla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirten yetkililer, bu soruları ilgili kurumlara ileteceklerini belirterek otoyol hizmete girmeden ikinci bir bilgilendirme toplantısı yapılabileceğini söyledi.