Menemen Başkan Vekili Pehlivan'dan, Tahir Şahin'e sert eleştiriler

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Menemen Spor Kulübü'nün devredilmesiyle ilgili kulübün eski başkanı Tahir Şahin'e sert eleştirilerde bulunarak, "Kişisel çıkarlarında sınır tanımayan Tahir Şahin, iddia ettiklerinin aksine hiçbir zaman kulübü, Menemen Belediyesi'ne devretmek niyetinde olmamış, başında olduğum Menemen Belediyesi ile kesinlikle temas kurmamıştır" dedi.

Altay eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun şirketi, yapılan görüşmelerin ardından Menemen Spor Kulübü'nü devralmıştı. Menemen Spor Kulübü isminin Menemen Futbol Kulübü olarak değiştirilmesinin ardından, bir dokunuş da kulübün armasına yapılmıştı.

"Tahir Şahin, kulübü Menemen Belediyesi'ne devretmek niyetinde olmamış"

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da yaşanan son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu, Menemen Spor Kulübü eski Başkanı Tahir Şahin'e sert eleştiriler yöneltti. Pehlivan, "Kişisel çıkarlarında sınır tanımayan Tahir Şahin, iddia ettiklerinin aksine hiçbir zaman kulübü, Menemen Belediyesi'ne devretmek niyetinde olmamış, başında olduğum Menemen Belediyesi ile kesinlikle temas kurmamıştır. Tam aksine kamuoyunu bu gerçek dışı söylemlerle oyalarken, perde arkasında kulübün 20 yıllık birikimlerini satarak kendisine şahsi menfaat temin etme niyetinde olmuştur. Bunu da büyük küçük bütün hemşerilerimiz tüm hakikatiyle bilmektedir. Bu hakikat lafla silinemeyecek kadar güçlü ve Menemenlilerden gizlenemeyecek kadar açık ve önemli bir hakikattir. Bugün 11 branşta 2bin 200 sporcuya hizmet veren, başında bulunduğum Menemen Belediyesi, her zaman olduğu gibi sporun, sporcunun ve spor severin yanında olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

"Tahir Şahin, kulüp adına hesap vermemiş, her zaman da denetim ve iş birliğinden kaçmıştır"

Aydın Pehlivan, cümlelerini şu şekilde sürdürdü:

"Hepimizin gönlündekini, hepimizin bildiğini ve hepimizin şahit olduğu gerçekleri açıkça ifade etmek isterim ki Menemen Spor Kulübü kuruluşundan bugüne Menemen halkının ve Menemen Belediyesi'nin imkanları ve öz kaynaklarıyla yaşatılmıştır. Hangi dönemde olursa olsun belediyeye ait spor tesisleri ve sahaları daima Menemen Spor'un kullanımına sunulmuş, Menemen halkına ait pek çok yerin kirası da yıllarca kulübümüzün hizmeti için harcanmıştır. Esasen bu durumdan da ne halkımız ne de belediyemiz hiçbir sıkıntı duymamış, yüreğini ve sahip olduklarını kendi kulübüne açmıştır. Fakat Menemen Spor'un eski başkanı Tahir Şahin, Menemen'in öz evladı olan kulübü kendi hırs ve çıkarları doğrultusunda yönetmeye başlayınca, hemşerilerimizle takımımız arasında, sporcularla Menemen halkı arasındaki manevi bağlar kopmuş, aidiyet ve mensubiyet şuuru ortadan kalkmıştır. Bütün bunlar yetmezmiş gibi keyfi ve bencil yönetim anlayışıyla şeffaflıktan uzaklaşan Tahir Şahin, hiçbir zeminde kulüp adına hesap vermemiş, her zaman da denetim ve iş birliğinden kaçmıştır. Laf sırası geldiğinde 'Menemen Spor benim değil, Menemenlilerindir' sloganı atarak şov yapan Tahir Şahin, son üç yıldır kulübü kendi şahsi malı haline getirmek için defalarca genel kurulu toplamış, kendi kontrolündeki kongre üyelerini de manipüle ederek adım adım bugün geldiğimiz noktanın yapı taşları döşenmiştir."

"Umut ederiz ki bundan böyle hemşerilerimizle bütünleşerek kendine yakışır şekilde yönetilir"

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, şöyle devam etti:

"Hepimizin bildiği gibi güzeller güzeli ilçemizin tarihi köklerinden doğan Menemen Sporumuz hükmü şahsında hepimizi yürekten yaralayan bir hale dönüştürülmüş, ticari meta haline getirilmiş ve Menemenlilerle olan bağları kopartılmıştır. Oysa Menemen Spor, kökleri 1927 yılında olan ve 1942 yılında adını şanla ve şerefle tescillendiren ulu bir çınardır. Yüz yıla yaklaşan bir birikimle Menemen'in ve Menemenlilerin emekleri ile yaşatılan bu ulu çınarı bir ticari mal haline getirenler maalesef yaptıklarıyla halkımızın vicdanında gerekli hükmü giymişlerdir. Halkımız ile Menemen Spor arasına konan mesafe bizden kaynaklı değil, bilakis kulübü şahsi hesaplarına alet eden Tahir Şahin'in, 'ben merkezli' yönetim anlayışının ve kulübü ticari malı olarak görmesinin sonucudur. Biz Menemenlilerin bu noktada tavrı da fikri de bu hakikat çerçevesinde kendini göstermektedir. Umut ederiz ki Menemenlilerin öz evladı, tarihi, geleneği, geleceği, coşkusu ve birlik ruhunun müşahhas sembolü olan Menemen Sporumuz bundan böyle hemşerilerimizle bütünleşerek kendine yakışır şekilde yönetilir. Menemen Spor'un yeni yönetiminden beklentimiz; kulübün Menemen halkıyla bütünleşmesini sağlamaları ve bu kentin takımı oldukları gerçeğini unutmamalarıdır. Bundan sonraki tavrımız kulübün yeni yönetiminin tavrına göre şekillenecektir. Her koşul ve şartta siz kıymetli Menemenlileri, değerli sporseverleri ve sporcularımızı doğru bilgiler ışığında aydınlatacağımızı bilmenizi isteriz."