Menemen başkan vekili seçiminde 4. tura geçildi

Tutuklanan eski CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yerine mecliste başkan vekili seçilecek. Millet İttifakı adayının Deniz Karakurt, Cumhur İttifak adayının ise Aydın Pehlivan olduğu seçim, 4. tura kaldı.

“Zimmet” ve “irtikap” suçlarından gözaltına alınan ve ardından tutuklanan eski CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yerine mecliste başkan vekili seçilecek. Mecliste 15 CHP'li, 10 AK Partili, 3 İYİ Partili, 2 MHP, 1 bağımsız üye gizli oyla başkan vekili seçiyor. Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt olurken, Cumhur İttifak adayı ise Aydın Pehlivan oldu. 3. tur oylamasında Karakurt 15 oy, Pehlivan 15 oy aldı. Seçim 4. tura kaldı.