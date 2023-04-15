Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan: “Kent 2'nin güzelliğine güzellik katacağız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın da katıldığı iftar programında Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Yapacağımız projelerle Kent 2'nin güzelliğine güzellik katacağız” dedi.

Menemen Belediyesi, Ramazan ayında düzenlediği iftar sofralarına Kent 2 ile devam etti. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, kamu kurumları ve STK temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar öncesi tasarruf musikisi konseri gerçekleştirildi. Okunan ezanın ardından hep birlikte oruçlar açıldı. Vatandaşlara gül suyu ve şerbet ikramında bulunuldu.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından başlattıkları yardım kampanyasına destek veren tüm Kent 2'li hemşehrilerine teşekkür etti. Müjdeleri de sıralayan Pehlivan, “Biliyorsunuz göreve gelir gelmez Menemen Belediyesi Ulukent Anaokulunu ilçemize kazandırmıştık. Büyük rağbet gören anaokulu sayılarımızı artırıyoruz. Ücretsiz eğitimin verildiği Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezimizin 3. şubesini de Ulukent'te hizmete açıyoruz. Ulukentimize bir de 8 bin metre kare alana sahip modern bir kütüphane inşa ediyoruz. Projesi biten kütüphanemizin ihalesini gerçekleştireceğiz. Halı sahasını yenilediğimiz mahallemize ayrıca bir spor kompleksi inşa ediyoruz. Yine çocuklarımıza yönelik bir Çocuk Köyü'nü mahallemizde inşa ediyor olacağız. Cumhuriyet Parkımızın büyük ilgi gören kafeteryamızı da yeniliyoruz. Fen İşleri ekiplerimiz tüm yollarımızı yenilemeye başlıyor. Mahallemize bir de sağlık ocağı kazandırıyoruz. Menemenimizin her köşesine hizmet götürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“İzmir, Kuvayi Milliye şehridir”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “İftar sofralarında böyle bir kalabalığı bir araya getirmek, birlik ve beraberliğin göstergesidir. Bizden önceki yönetimlerin alışık olmadığı bir şeydir bu. Malumunuz seçim dönemine giriyoruz. 2022 yılı, dünyanın en zor yılı olarak tarihe geçti. Rusya Ukrayna savaşıyla beraber enerji fiyatlarının fırlamasını hep beraber yaşadık. Bunların maliyetinin bize yansıması oldu. Ardından doğal afetler nedeniyle büyük üzüntüler yaşadık. Çok şükür ki ülkemiz çok güçlü lidere, çok güçlü bir millete sahip. Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Önümüz de çok açık. İzmir de benim yuvam, vekilliğini gururla yaptığım şehir. İzmir, kuruluşun, kurtuluşun Kuvayi Milliye şehridir. Şimdi 14 Mayıs'ta ya istikrara oy vereceğiz ya da kaosa. Bakın terör sevicilerin dağlarda bayırlarda kurdukları ittifakla ilgili açıklamaları oldu. Hiçbirine cevap vermedik. İnşallah sandıklarda onlara en güzel cevabı halkımız verecektir” diye konuştu.

İftarın ardından vatandaşlarla sohbet edip, istek ve taleplerini not alan Dağ ve Pehlivan'ın sonraki adresi Menemen Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerinin düzenlediği Şehir Parkı oldu. Burada stantları gezen protokol, Menemen Belediyesi'nin yeniden düzenleme çalışması yaptığı Lise Yolu'nu da gezdi.