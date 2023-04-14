Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan: "Seyrek için şahlanma vakti"

Menemen Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle kurduğu 'gönül sofrası'na Seyrek ile devam ederken, Seyrek'in yatırımcının gözdesi olduğuna dikkat çeken Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Mahallemizi gerek altyapı ve gerekse üstyapı çalışmalarıyla şaha kaldırıyoruz” dedi.

Menemen Belediyesi, Ramazan ayında düzenlediği iftar sofralarına Seyrek Mahallesi ile devam etti.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından başlattıkları yardım kampanyasına destek veren tüm Seyreklilere teşekkür etti. Seyreklilere müjdeler de veren Pehlivan, “Öncelikle kısa sürede inşa ettiğimiz pazar yerimizin mahallemize, esnafımıza ve hemşehrilerime hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Biliyorsunuz, Seyrek yatırımcıların gözdesi haline geldi. Çok yakında yeni yaşamlar da başlayacak. Bunun bilinciyle tüm kurumlarımızın altyapısını yenilenmesinin ardından Seyrek'te tüm yollarımızı yeniliyoruz. Peyzaj çalışmalarıyla güzelliğine güzellik katacağımız mahallemizdeki park ve oyun gruplarımızı da ivedi şekilde yeniliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Gençleri de unutmadıklarını kaydeden Pehlivan, “Menemen genelinde inşa ettiğimiz 20 halı sahadan birini Seyrek'te inşa ettik. Çok kısa sürede gençlerimiz için mahallemize gençlik merkezi de kazandırıyoruz. Yeni evlenecekler için mahallemize yakışacak bir düğün salonu inşa ediyoruz. Ayrıca Seyrek Meydanı'mızı da yenileceğiz. Sizlerin daha da iyi bir yaşam sürmesi için durmadan yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Seyrek yaptığımız ve yapacağımız yatırımlarla şaha kalkacak” şeklinde konuştu. Pehlivan, iftarın ardından vatandaşlarla sohbet etti, istek ve taleplerini not aldı.

Seyrek Meydanı'nda düzenlenen iftar sofrasına; Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Menemen İlçe Başkanı Ali Rıza Bölük, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.