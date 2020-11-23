Menemen Belediye Başkanının da gözaltına alındığı operasyonda şüpheliler adliyede

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da bulunduğu 26 kişinin emniyetteki gözaltı işlemleri tamamlandı. 'İhaleye fesat karıştırma ve tehdit' suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, saat 07.30'da emniyetten çıkartılarak adliyeye sevk edildi.

Şüpheli 26 kişi, Menemen Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.