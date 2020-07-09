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Menemen Belediye Meclisi'nde CHP'li üye istifa etti

CHP’li Menemen Belediyesinin Temmuz ayı meclis toplantısında, faaliyet raporuna ret oyu veren CHP’li meclis üyelerinden Koray Atasoy görevinden istifa etti.

CHP'li Menemen Belediyesinin Temmuz ayı meclis toplantısında, faaliyet raporuna ret oyu veren CHP'li meclis üyelerinden Koray Atasoy görevinden istifa etti.


Menemen Belediyesi Meclis Toplantısı'nda oylamaya sunulan faaliyet raporuna CHP'li 4 meclis üyesinin de ret oyu vermesi, parti içinde krize yol açmıştı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel duruma müdahale etmiş, örgüt ve meclis üyeleri buluşmasında beyaz sayfa açıldığı aktarılmıştı.


Bugün sürpriz bir gelişme yaşandı ve raporu veto eden 4 kişi arasında yer alan CHP'li Meclis Üyesi Koray Atasoy görevinden istifa etti. Atasoy, görevinden ve meclis üyeliğinden ayrılırken yerine yedeklerden Erdal Öztürk geldi.


Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Atasoy, işlerinin yoğunluğunu gerekçe gösterirken kendi iradesiyle istifa ettiğini duyurdu. Atasoy, "Tüm yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum. CHP kimliğim ölene kadardır" ifadelerini kullandı.

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