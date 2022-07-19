Menemen Belediyesi Arama Kurtarma ekibi eğitimleri hızlandırdı

Menemen Belediye personelinden oluşan Menemen Belediyesi Arama Kurtarma ekibi (MAKUR), AFAD'a akredite olmak için saha eğitimlerine hız verdi. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “MAKUR ekibimiz ve oluşturacağımız gönüllü takımı ile muhtemel doğal afetlere karşı çare bekleyen değil, çarenin kendisi olacağız” diye konuştu.

Menemen Belediye personelinden oluşan Menemen Belediyesi Arama Kurtarma ekibi (MAKUR), saha eğitimlerine devam ediyor. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın talimatıyla doğal afetlere karşı kurulan 24 kişilik MAKUR ekibi, kısa sürede arama kurtarma, temel afet, güvenlik önlemleri, afet psikolojisi, yangın, harita-pusula-GPS ve temel ilk yardım eğitimi aldı. Tematik seminerlere de katılan MAKUR ekibi, teorik eğitimlerinin yanında katıldıkları doğal afet tatbikatlarını da başarıyla tamamladı. Yakın zamanda ilk yardım sınavına girecek olan ekip, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına akredite olacak.

MAKUR ekibinin saha eğitimlerini yakından takip eden Başkan Vekili Pehlivan, “Afetler bizim gerçeğimiz. Ne zaman yaşanacağını önceden bilmemiz mümkün değil; ancak yaşadıklarımızdan dersler çıkararak bu afetlere daha hazırlıklı olabiliriz. Bu minvalde yola çıkan MAKUR ekibimiz, muhtemel doğal afet durumlarında kısa sürede organize olarak ihtiyacı olanların yardımına yetişecek. Felaketler yaşamımızın gerçeği ve bizler de buna önlemlerimizle her zaman hazırlıklı olmalıyız. Bu yüzden ekibimizin aldıkları eğitimleri çok önemsiyoruz. MAKUR projesi sadece Menemen için değil, dünyanın her yerinde yardım bekleyenlerin çaresi olacak” dedi.

Görevli profesyonel ekibi haricinde, MAKUR gönüllü takımı da oluşturacaklarını ifade eden Pehlivan, “MAKUR gönüllüleri de aldıkları temel eğitimden sonra doğal felaketlere daha bilinçli yaklaşabilecek. Bu eğitimleri alan gönüllüler, ilk yardım eğitim bilgilerini sadece doğal afetlerde değil, günlük yaşamlarında herhangi bir anda yaşanabilecek bir kaza durumlarında da kullanabilecek. Her şey insanı sevmek ve korumakla başlar. 24 kişilik profesyonel bir kurtarma ekibimize, halkımızın da gönüllü katılımını istiyoruz. Nerede çare bekleyen birileri varsa orada biz olacağız” diye konuştu.