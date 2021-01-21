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Menemen Belediyesi Başkanvekili Pehlivan'a AK Partili heyetten ziyaret

Yenilenen kura çekimi ile Menemen Belediye Başkanvekili seçilen ve görevine başlayan Aydın Pehlivan’ı AK Parti heyeti ziyaret etti.

Yenilenen kura çekimi ile Menemen Belediye Başkanvekili seçilen ve görevine başlayan Aydın Pehlivan'ı AK Parti heyeti ziyaret etti.


Yenilenen kura çekiminin ardından Menemen Belediye Başkanvekili seçilen ve görevine başlayan Aydın Pehlivan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ve AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik tarafından ziyaret gerçekleştirildi. AK Parti heyeti, Pehlivan'a çalışmalarında her konuda kendisine destek olmaya hazır olduklarını ifade ederek, görevinde başarılar diledi. Pehlivan ise ziyaretten dolayı konuklarına teşekkür etti.

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