Menemen Belediyesinden afetzedelere psikolojik destek

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Tüm imkanlarımızla hem afet bölgesinde hem de bölgeden ilçemize gelen depremden etkilenen vatandaşlarımız için çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'yi yasa boğan ve 11 ilde yıkıcı etki gösteren depremlerin ardından tüm imkanlarıyla afet bölgesi için seferber olan Menemen Belediyesi, kente gelen depremzedeler için de çalışmalarını sürdürüyor. Depremlerin yaşandığı ilk günden bu yana insani yaşam malzemeleri ile dolu 25 tırı afet bölgelerine ulaştıran Menemen Belediyesi, ilçeye gelen depremzedelere ihtiyaç malzemesi desteğinin yanı sıra psikolog desteği de vermeye başladı. Menemen Belediyesi psikolog, sosyolog ve okul öncesi eğitim uzmanları tarafından afetzedelere yönelik verilecek psikolojik destek ile travma sürecinin kısaltılması hedefleniyor. Psikolojik destek hizmetinden yararlanmak isteyen afetzedeler, Menemen Kaymakamlığı Açık Kapı Birimi'ne başvuru yaptırdıktan sonra Menemen Belediyesi Gölpark Sosyal Tesisleri'ne başvuru yapabilecek.

Menemen Belediyesi sosyolog ve eğitim uzmanları, Gölpark'taki çocuk oyun evi önü, amfi tiyatro bahçesi ve psikososyal destek çocuk oyun çadırında eğitimleri verecek. Cumartesi günü saat 13.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek çocuk atölyelerinde; yüz boyama, origami, seramik, çocuk oyunları, animasyonlar yer alacak. Ayrıca deprem bölgesinden Menemen'e gelen çocukların kayıtları, Menemen Belediyesi Spor Okullarında ücretsiz olarak yapılacak.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Depremin ardından tüm yurtta olduğu gibi Menemen'de de tek yürek olduk. Beden sağlığı kadar ruh sağlığı da normalleşme sürecinde çok önemli bir konu. Uzman psikologlarımız ve eğitmenlerimiz, ilçemize gelen her yaştan depremzedeyle yakından ilgilenecek. Depremin birey üzerinde bıraktığı tahribatı en aza indirmek ve kıymetli vatandaşlarımızı toplumumuza sağlıklı bir şekilde kazandırmak için imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu zor günleri de hep beraberce dayanışma içerisinde atlatacağız" diye konuştu.