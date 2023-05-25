Menemen Belediyesi'nden tarihi çarşıya ipeksi dokunuş

İzmir Menemen Belediyesi, Tarihi İpek Yolu'nun son istirahat durağının da içinde yer aldığı Tarihi Çarşı'nın restorasyonu için harekete geçti.

Menemen Belediyesi, Tarihi Çarşı'nın sokak ve caddelerdeki binaların dış cephelerini ve çatılarını tarihi dokuya uygun yapılması için kollarını sıvadı. Protokol imza töreninde konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “İçerisinde hamam, bedesten, Cami ve Taşhan'ın da yer aldığı çarşımızı tarihi dokusuna uygun olarak restore edip turizme kazandıracağız. Menemen'e eski tarihi canlılığını geri kazandırarak hem kentimizi güzelleştirecek hem de esnaflarımıza da büyük katkı sunacağız. Bu proje ve her projemizde amacımız, Menemenimizin tüm güzelliklerini farklı ve dikkat çekici projelerle ön plana çıkarmak, güzelliklerine yeni güzellikler katmaktır. Projemiz Menemen'e hayırlı olsun” dedi.

Sokakları tarih kokuyor

Menemen Belediyesi'nde göreve geldiği ilk günden itibaren kentin hem altyapısı hem de kültürel gelişimi için aralıksız çalışan Başkan Vekili Aydın Pehlivan, sokak sağlıklaştırma ve kentsel tasarım uygulama yapım işlerine bir yenisini daha ekledi. Kentin tarih kokan kent merkezinde kültür varlıklarını korumak ve bölgeyi turizme kazandırmak amacıyla başlatılan proje için Kerte İnşaat firmasıyla sözleşme imzaladı.

Kent canlanacak esnaf kazanacak

Proje çerçevesinde Menemen Merkez, Pazarbaşı, Camikebir, Gaybi, Ahıdır Mahalleleri ile Soğan Pazarı, İpek Pazarı, Mehmet Paşa Geçidi ve Kesikköy sokakta düzenleme ve kentsel tasarım uygulama yapım işlerine hemen başlanacağını belirten Pehlivan, “Tüm bu projelerle hem kentimizi eski canlı günlerine yeniden kavuşturacak hem de turizmimizi geliştirip esnafımıza da büyük katkı sunacağız” dedi.

“Cazibe merkezi haline gelecek”

Projenin imzalanmasının ardından hemen iş başı yapılacağını ve projenin 12 ay içerisinde bitirilmesinin öngörüldüğünü de dile getiren Pehlivan, “Bedesten, Hamam ve Cami ve Taşhan'dan oluşan tarihi çarşımız, beylikler döneminden günümüze kadar ulaşan kültür mirasımızdır. O dönem Kervanlarımız, Manisa'dan sonra Tarihi İpek Yolu'nun son istirahat bölgesi olan Menemenimizde konaklayıp alışverişlerini bu tarihi çarşıda yaparlardı. Bizler de Menemen Belediyesi olarak ilçemizin değerlerine sahip çıkmak, korumak ve tarihi çevre bilincini oluşturmak adına, eski Menemen merkezimizde Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Proje dâhilindeki sokak ve caddelerdeki binaların dış cephelerini ve çatılarını tarihi dokuya uygun restore edeceğiz. Altyapı çalışmaları sonucunda yollarımız Arnavut kaldırımlarla döşenecek. Aydınlatmalar ve çevre düzenlemeleriyle birlikte geleneksel çarşı kültürünü canlandıracağız. Amacımız, Menemenimizin tüm güzelliklerini farklı ve dikkat çekici projelerle ön plana çıkarmak, güzelliklerine yeni güzellikler katmaktır. Bölgeyi, çehresini değiştirirken halkımızın yoğun şekilde kullanacağı bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Ben ihalemizi alan Kerte İnşaat Sanayi'nin kıymetli ortaklarına başarılar diliyorum. Rabbim utandırmasın. Sözleşmemiz hayırlı olsun” diyerek sözlerini noktaladı.