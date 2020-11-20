Menemen Belediyesine operasyonda gözaltı sayısı 26'ya yükseldi

Soruşturmada gözaltı sayısı 26'ya yükselirken, 3 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, Menemen Belediyesi yetkilileri hakkında ulaşan çok sayıda ihbar, şikayet ve tespitlere ilişkin soruşturma başlattı. Bunun üzerine savcılık, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bir belediye başkan yardımcısı ve belediye yetkililerinde aralarında bulunduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Belediye binasında gün içerisinde aramalar yapılırken, soruşturmanın; resmi evrakta sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve tehdit suçlarından yürütüldüğü, şu ana kadar Başkan Aksoy ve belediye yetkililerinin de aralarında olduğu 26 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüpheliler hangi suçlamalarla gözaltına alındı?

Gözaltına alınan bazı isimlerin, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Başkan Yardımcısı Mehmet Cin, Mali İşler Daire Başkanı Mustafa İlhan, Satın Alma Müdürü Teoman Tuna, muhasebe Müdürü Nagehan Karaca, Fen İşleri Müdürü Gazi Koşum, Şantiye Şefi Kenan Yasatürk ve hurda firmaları sahipleri olduğu öğrenildi. Haklarında rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma gibi çok sayıda suçlama bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

CHP kesin ihraç talebiyle YDK'ya sevk etti

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u 'Kesin ihraç' istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti. CHP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" sözlerine yer verilmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.