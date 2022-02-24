Menemen Belediyesine zorla girmek isteyen eski çalışan etkisiz hale getirildi

İzmir'de Menemen Belediyesi binasına zorla girmek isteyen belediye eski çalışanı, dur ihtarına uymayınca polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.00 sıralarında Menemen Belediyesi binası önünde meydana geldi. İddiaya göre önceki yıllarda Menemen Belediyesi'nde çalışan, işlediği bir suç sebebiyle bir süredir de cezaevinde olduğu öğrenilen ve çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan Ramazan E., yanındaki 2 kişiyle beraber mesai saatleri dışında belediye binasına girmek istedi. Güvenlik görevlisi tarafından uyarılan Ramazan E. ve yanındakiler, uyarılara aldırış etmeden demir korkuluklardan atlayarak belediyenin bahçesine girdi. Bu esnada Ramazan E., belediyede görevli polis memuru ve güvenlik görevlisinin ikazlarına karşılık olarak bıçak çekti. Şüphelinin bıçak çekmesi üzerine polis memuru, Ramazan E.'ye biber gazı sıkarak kendisini etkisiz hale getirmeye çalıştı. Diğer saldırganlar etkisiz hale gelirken, alkollü olduğu düşünülen Ramazan E., bu kez polis memuru ve güvenlik görevlisine elindeki bıçakla saldırdı. Görevli polis memuru, uyarılara aldırış etmeyen ve kendilerine saldıran şüpheliyi ayağına ateş ederek etkisiz hale getirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gelirken, ayağından yaralanan saldırgan, sağlık ekipleri tarafından Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan saldırganın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Menemen Belediyesi'nden açıklama

Olayla ilgili Menemen Belediyesi de bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Bu akşam mesai bitiminde Menemen Belediyesi'ne girmek isteyen 3 saldırgan, demir korkuluklardan atlayarak bahçeye girdi. Güvenlik ve polis memurunun uyarısına bıçak çekerek karşılık veren saldırganlardan biri, polisin biber gazı ile müdahalesine rağmen saldırmaya devam etti. Bunun üzerine koruma polisi, daha öncede çeşitli suçlardan sabıkaları bulunan şüpheliyi baldırından tek kurşunla vurarak etkisiz hale getirdi. Ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi" denildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.