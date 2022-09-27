Menemen Emniyet Müdürü Gürcan Alev, muhtar ve gazilere Çeşme'yi gezdirdi

Çeşme Emniyet Müdürlüğü'nden 2021 yılında Menemen Emniyet Müdürlüğüne atanan Gürcan Alev, Menemen'deki muhtarlar ve muharip gazilerle birlikte Çeşme'yi ziyaret ederek hasret giderdi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, ilçede görev yapan muhtarlar ve muharip gaziler için Çeşme gezisi düzenledi. Menemen Belediyesinin tahsis ettiği 3 otobüsle Çeşme'ye gelen muhtar ve gaziler, ilk olarak Fener Burnu'ndaki Balıklı Ev'i ziyaret etti. İş insanı Mehmet Gökçeoğlu tarafından ağırlanan konuklar, daha sonra Çeşme'yi gezme fırsatı buldu.

Menemen Emniyet Müdürü Gürcan Alev beraberindeki 70 kişilik konuk grup, Dalyan Mahallesi ve Dalyan Marina'yı gezdikten sonra, Ilıca Yıldızburnu'nda denizden kaynayan sıcak suyu ve Alaçatı Mahallesi'ni gezdiler. Çeşme merkezindeki çarşıyı da ziyaret eden konuklar, Çeşme Belediyesi tarafından yenilenen Çeşme Meydanı'nı da gezdikten sonra Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından tahsis edilen tekne ile Çeşme koylarını gezmelerinin ardından otelde ağırlandılar.

Çeşme'deki gezi sırasında Menemenli muhtar ve gazilerle birlikte olan Menemen Emniyet Müdürü Gürcan Alev, "Menemen ilçemizden birlikte gelmiş olduğumuz tüm mahalle muhtarlarımız ve çok kıymetli muharip gazilerimiz, hepiniz bizler için çok kıymetli ve değerlisiniz. Bizler Menemen Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak sizlerin 24 saat asayiş ve huzurunu sağlamak için çalışıyoruz. Bugün burada daha önce 3 buçuk yıl süreyle görev yapmış olduğum Ege'nin incisi olan güzel Çeşme ilçemizi hep beraber gezdik. Çeşme halkımız da gördüğünüz üzere sizlerle tanışmak ve sizleri görmekten dolayı son derece mutlu oldular ve bizlere çok güzel bir ev sahipliği yaptılar. Bu güzel gün ve kültür gezisi için bizlere destek veren Menemen Belediye Başkanlığı, Çeşme Belediye Başkanlığı, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve bizleri kucaklayarak karşılayan tüm Çeşme halkımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum, hepiniz sağolun varolun bizler sizler ile birlikte daha güçlüyüz" diye konuştu.