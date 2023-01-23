İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Menemen FK, 78 gün sonra nefes aldı

TFF 2.

Lig'de oynadığı son 8 müsabakayı kazanamayan Menemen FK, Ankaraspor maçını kazanarak galibiyet hasretini giderirken, düşme hattından da uzaklaştı.


Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, ligde oynadığı son 8 maçta 6 mağlubiyet 2 beraberliğe imza attı. Bu sonuçlarla birlikte adım adım düşme hattına doğru ilerleyen Özden Töraydın ve öğrencileri, hafta sonu oynanan zorlu mücadelede Ankaraspor'u 3-0 yenerek kötü gidişata dur dedi. Böylece sarı-lacivertliler ligde 78 gün sonra kazanmayı başardı. Öte yandan Menemen FK, gelecek hafta düşme hattının çevresinde bulunan ve birebir rakibi olan Tarsus İdman Yurdu'na konuk olacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.