Menemen FK, alt sıralardan kurtulmak istiyor

Lig Beyaz Grup'ta son 7 maçta 1 kez kaybeden Menemen FK, yarın Arnavutköy Belediyespor'a konuk olacak. İzmir temsilcisi, Arnavutköy temsilcisini mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK, ligin ikinci devresine 4-0'lık Erokspor yenilgisiyle kötü bir giriş yapsa da daha sonrasında Ankaraspor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini başlatmıştı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte Tarsus İdman Yurdu, Bayburt Özel İdarespor ve 24 Erzincanspor'u mağlup etti. Daha sonra inişli çıkışlı performans gösteren İzmir temsilcisi, Düzcespor'la berabere kalırken, İnegölspor'a da kaybetti. Geçtiğimiz hafta ise Isparta 32 Spor'u yenmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarın da deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'dan 3 puan alarak alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Rakip play-off hattında

Menemen FK'nın yarın karşı karşıya geleceği Arnavutköy Belediyespor, 42 puanla beşinci sırada yer alıyor. Teknik Direktör Özden Töraydın ve öğrencilerinin hedefi, bu zorlu maçta İstanbul ekibini mağlup ederek üst sıralara daha fazla yaklaşmak ve yeni bir galibiyet serisi başlatmak.

Öte yandan ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Arnavutköy Belediyespor 1-0 kazanmayı başarmıştı.