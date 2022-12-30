Menemen FK, bu sezon 3 kez kalesini gole kapatmayı başardı

Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, bu sezon ligde 18 maça çıkarken sadece 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Menemen FK, sezona etkili bir giriş yapsa da daha sonra işler istedikleri gitmedi. İzmir temsilcisi bu sezon toplam 6 galibiyet alırken, son 7 haftada da galibiyet yüzü göremedi. Sarı-lacivertlilerin bu kadar kötü performans göstermesinin en büyük nedenlerinden birisi de kalesini gole kapatmakta zorlanması oldu. Menemen FK, bu sezon 18 maça çıkarken sadece Erokspor, Isparta 32 ve Sivas Belediyespor maçlarında gol yememe başarısı gösterdi. Öte yandan İzmir temsilcisi, 22 puanla ligde 13. sırada yer alıyor.