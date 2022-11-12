Menemen FK - Bursaspor maçının biletleri satışta

Lig Kırmızı Grup'ta 13. hafta mücadelesi verecek olan Menemen FK-Bursaspor maçının biletleri satışa çıktı.

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Menemen FK, 13 Kasım Pazar günü Bursaspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'de başlayacak.

Müsabakanın biletleri dün öğle saatlerinden itibaren satışa sunuldu.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Kapalı ve Misafir Tribün : 20 TL

Kapalı Tribün (Öğrenci) : 10 TL

VIP Tribün: 75 TL

Öte yandan karşılaşmayı takip edecek kadın taraftarlar için bilet fiyatı 5 TL olarak belirlendi.