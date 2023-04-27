Menemen FK, iç transfer çalışmalarına başladı

Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, yeni sezon planlamaları dahilinde 4 oyuncusu ile sözleşme imzaladı.

Lig Beyaz Grup'ta bu sezon inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Menemen FK, 43 puanla 10. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, iç transferde çalışmalara başladı ve 4 oyuncusu ile yeni sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisi, stoper İlyas Antekin ve orta saha Okan Şentürk ile sözleşme yenilerken, altyapıdan da Emre Bibercioğlu ve Yusuf Yıldız'la da profesyonel sözleşme imzaladı.

Öte yandan imza töreninde genç oyuncularla bir araya gelen Menemen FK Başkanı Bahri Ekmekçioğlu, “Menemen FK'yı yarışmacı olduğu kadar yetiştirici kimliğiyle de ön plana çıkarmak istiyoruz” dedi.