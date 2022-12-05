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Menemen FK, kazanmayı unuttu

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta yer alan Menemen FK, son 5 haftadır kazanmayı adeta unuttu. Sarı-lacivertli ekip, son galibiyetini ekim ayında Somaspor'a karşı almıştı.


Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK, dün deplasmanda Çorum FK ile Çorum Şehir Stadyumu'nda karı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, karşılamanın 16. dakikasında Suat Kaya'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Menemen FK, 5 dakika sonra Atalay Gürel'le karşılık verdi. Müsabakanın büyük bir bölümü eşitlikle geçilirken Çorum FK'nin galibiyetini getiren golü 86. dakikada Sinan Kurumuş tarafından atıldı. Menemen FK, bu sonuçla birlikte galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Menemen, son galibiyetini de ekim ayında almıştı.

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