Menemen FK, rahat bir nefes almak istiyor

Lig Beyaz Grup 37. haftasında yarın deplasmanda Sivas Belediye Spor'la karşı karşıya gelecek.

Lig Beyaz Grup'ta oynanacak 37. hafta mücadelesinde yarın Sivas Muhsin Yazıcı Spor Kompleksi'nde Sivas Belediye Spor'la karşılaşacak. Zorlu müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

Müsabaka öncesinde Menemen FK, ligde topladığı 45 puanla 11. sırada yer alırken, 15 puanlı Sivas Belediye Spor'un ise haftalar öncesinde matematiksel olarak ligden düşmesi kesinleşmişti. Sarı-lacivertliler, Sivas temsilcisini yenerek son haftayı rahat bir şekilde geçirmek istiyor.

Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka golsüz eşitlikle bitmişti.