Menemen FK, tekrar çıkışa geçmek istiyor

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Menemen FK, Bursaspor'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçmek istiyor. 2 maçlık galibiyet serisini Nazilli Belediyespor deplasmanında bozan sarı-lacivertliler, evinde oynayacağı Bursaspor maçıyla taraftarını tekrar mutlu etmek istiyor.

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Menemen FK, 13 Kasım Pazar günü Bursaspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'de başlayacak. Sezona etkili bir giriş yaparak 5 maçta 4 galibiyet alan sarı-lacivertliler, bu çıkışını son haftalarda tekrar yakalamaya çalışıyor. Menemen FK, Nazilli Belediyespor karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alarak iki maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu. Lig'de 7. sırada yer alan Menemen FK'nin, lider Şanlıurfaspor'la arasında sadece 4 puanlık bir fark bulunuyor.

Gözler Ali Özgün'ün üzerinde

Menemen FK'nin golcüsü Ali Özgün, 1 maçlık suskunluğunu Bursaspor'a karşı bozmak istiyor. 32 yaşındaki forvet, takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Bu sezon çıktığı 11 maçta 7 gol atan deneyimli golcü, lider Şanlıurfaspor'a karşı da önemli bir hat-trick'e imza atmıştı.