Menemen FK, tepetaklak

Lig Beyaz Grup'ta yer alan Menemen FK, ligde çıktığı son 6 maçta 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak hızlı bir şekilde alt sıralara geriledi. Sarı-lacivertli ekip, 22 puanla 12. sırada yer alıyor.

Lig Beyaz Grup'ta yer alan Menemen FK, ligde arka arkaya oynadığı Nazilli Belediyespor, Bursaspor, Afjet Afyonspor ve Çorum FK'ya kaybederken Batman Petrol ve Sivas Belediye ile de berabere kaldı. Böylece İzmir temsilcisi ligde oynadığı son 6 karşılaşmada sadece 2 puan alabildi. Son galibiyetini ekim ayında Somaspor'a karşı alan sarı-lacivertliler, yaklaşık 45 gündür galibiyete hasret bir şekilde devam ediyor. Öte yandan Menemen FK, ligde arka arkaya oynayacağı Amed Sportif ve Erokspor mücadelesini deplasmanda oynayacak.