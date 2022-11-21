İhlas Haber Ajansı

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Menemen FK, yokları oynuyor

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta yer alan Menemenspor FK, son 3 haftadır galibiyete hasret kaldı. Puan durumunda hızlıca aşağı sıralara inen sarı-lacivertliler, zirve yolunda büyük yara almış oldu.


Lig Beyaz Grup'ta yer alan Menemenspor FK, 3 maçtır üst üste kaybediyor. Sarı-lacivertliler, son olarak 30 Ekim'de Somaspor'a karşı kazanmıştı. İzmir ekibi, yaklaşık 1 aydır galibiyet yüzü göremiyor. Menemenspor FK, ligde çıktığı son 9 müsabakada sadece 2 kez kazanabildi. Kötü geçen bu periyotta İzmir ekibi, puan durumu sıralamasında hızlı bir şekilde 12. sıraya geriledi. Sezon başındaki yeni yapılanma ile üst sıraları hedefleyen Memen FK, şu anda play-off hattı ve düşme potası arasında sıkıştı kaldı. Bu kötü gidişatı sonlandırmak isteyen Özden Töraydın ve ekibi, gelecek hafta iç sahada karşılaşacakları Petrolspor mücadelesine büyük önem veriyor.

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