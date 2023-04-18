İhlas Haber Ajansı

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Menemen FK'da Özden Töraydın'la yollar ayrıldı

TFF 2.

Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, Teknik Direktör Özden Töraydın'la karşılıklı anlaşılarak yolların ayırıldığını açıkladı.


Menemen FK, bu sezon Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulmayı başaramadı. Son 3 maçta da Şanlıurfaspor ve Somaspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, Nazilli Belediyespor'la da berabere kaldı.


Menemen FK Başkanı Bahri Ekmekçioğlu, başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Özden Töraydın ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.


Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünü yarın açıklanacağı öğrenildi.

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