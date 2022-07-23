Menemen FK'nın arması yenilendi

Altay eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun şirketine devredildikten sonra Menemen Futbol Kulübü adını alan Menemenspor'un arması yenilendi.

Altay eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun şirketi, dün yapılan son görüşmelerin ardından Menemenspor'u devralmıştı. Kulübün isminin Menemen Futbol Kulübü olarak değiştirilmesinin ardından bir dokunuş da kulübün armasına yapıldı. Genel hatları korunan ve Kubilay Anıtı'nın ön plana çıkarıldığı armada "Menemen Futbol Kulübü" ibaresine yer verildi. Sarı-lacivert ve kırmızı renkler ile kulübün 80 yıllık geçmişine atıfta bulunan eski futbol topu da olduğu haliyle korunurken, arma tamamen modern çizgilere sahip hale getirildi.

Öte yandan, kulübün sosyal medya hesapları "menemenfk" ismini alırken, resmi sitenin ise kısa bir süre sonra www. menemenfk.org alan adıyla açılacağı ifade edildi.