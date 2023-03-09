Menemen FK'nın dış saha serüveni başlıyor

Lig Beyaz Grup'ta son 4 haftada 4 galibiyet alan Menemen FK, gelecek iki maçını dış sahada oynayacak. İzmir temsilcisi, bu süreçte Düzcespor ve İnegölspor'a konuk olacak.

Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, son dört maçında Ankaraspor, Tarsus İdman Yurdu, Bayburt Özel İdare Spor ve 24 Erzincanspor ile karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi, bu dört müsabakayı da kazandı ve 4'te 4 ile üst üste iki maçlık deplasman serüvenine başlayacak. Menemen FK, 11 Mart Cumartesi günü Düzcespor'a konuk olacakken, 15 Mart Çarşamba günü ise dış sahada İnegölspor'la karşılaşacak.

Özden Töraydın ve ekibinin tek amacı yenilmezlik serisini devam ettirip play-off hattı için avantajlı puanlarla İzmir'e dönmek olacak. Öte yandan sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında İnegölspor'u evinde 2-1 yenmiş, Düzcespor'la da 2-2 berabere kalmıştı.