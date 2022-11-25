Menemen FK'nın konuğu Batman Petrolspor

Lig Beyaz Grup'ta yer alan Menemen FK, ligde arka arkaya 3 maçını da kaybederek büyük yara aldı. Zirveden ve play-off hattından uzaklaşan sarı-lacivertliler, yarın Batman Petrolspor'u konuk edecek.

Lig Beyaz Grup'ta yer alan Menemen FK, sezonun ilk 5 maçında 4 galibiyet alarak kendini ligin zirvesine konumlandırmıştı. İlerleyen haftalarda duraklama dönemine giren İzmir temsilcisi, son 3 haftada ise galibiyete hasret kaldı. Menemen FK, kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. Sarı-lacivertliler, ligin 16. haftasında sahasında Batman Petrolspor'la kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Karşılaşmayı Gaziantep bölgesinden Ali Yılmaz yönetecek.