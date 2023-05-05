Menemen FK'nın skor yükü 4 futbolcuda

Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK'nın bu ligdeki skor yükünü Muhammed Enes Yılmaz, Ferhat Çulcuoğlu, Mertcan Açıkgöz ve Ziya Alkurt çekiyor. Bu sezon sarı-lacivertlilerin kaydettiği 43 golün 22'sine bu dört oyuncu doğrudan katkı verdi.

Menemen FK, bu sezon ligin belli dönemlerinden inişli-çıkışlı performans sergileyerek önce play-off hattının dışında kaldı, daha sonra orta sıralara geriledi ve düşme korkusu yaşadı. İstikrarsız görüntü çizen İzmir temsilcisinde skor yükünün yarısından fazlasını 4 oyuncu çekiyor. Bu sezon ligde 43 gol atan Menemen FK'nın 23 golünü; Muhammed Enes Yılmaz (7), Ferhat Çulcuoğlu (6), Mertcan Açıkgöz (5) ve Ziya Alkurt (4) kaydetti. Takımının skor yükünü büyük oranda bu 4 futbolcu çekmiş oldu.

Öte yandan İzmir temsilcisinden ara transfer döneminde takımdan ayrılan Ali Özgün'ün de 7 gollük katkısı bulunuyor.