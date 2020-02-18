Menemen Kubilay Kültür Merkezi üniversite oluyor

Menemen Belediyesi'ne ait olan çok katlı Kubilay Kültür Merkezi, bugün toplanan Menemen Belediyesi Şubat ayı olağanüstü ikinci oturumunda oy birliğiyle 25 yıllığına İzmir Bakırçay Üniversitesi'ne tahsisi kabul edildi.

Menemen Belediye Meclisi Şubat ayı ikinci meclis oturumu olağanüstü toplandı. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy yönetiminde gerçekleşen olağanüstü meclis toplantısında Menemen Belediyesi'ne bağlı Kubilay Kültür Merkezi'nin İzmir Bakırçay Üniversitesi'ne 25 yıllığına tahsisi oylandı. Olağanüstü meclis toplantısında; Bakırçay Üniversitesi ile Menemen Belediyesi arasında imzalanacak olan Bakırçay Üniversitesi'nin Ziraat Fakültesi'nin Menemen'de faaliyet göstermesine ilişkin protokol görüşüldü.

Rektör Berktaş: "İzmir'in kuzeyine farklı bir soluk getirecek"

Meclis toplantısına katılım göstererek sunum yapan Bakırçay Üniversitesi Rektörü Mustafa Berktaş, meclis üyelerinden destek aldı. Berktaş yaptığı konuşmasında, "Olağanüstü toplanan meclisi saygı ile karşılıyorum. Bölgemiz adına önemli bir ana tanıklık ettiğimizi düşünüyorum” diye konuştu. Berktaş, "Hem Menemen'e hem de İzmir'in kuzeyine farklı bir soluk getirecek iki fakülteyi kazandırabiliriz. Menemen merkeze sosyokültürel zenginlik getirecek, ekonomisine katkı sağlayacak, hem de tarım ve hayvancılık alanında ihtiyaçların karşılandığı bir kurumu kazandıralım diye başkana teklifte bulunduk, sağ olsun başkanımız da bizi kırmadılar ve bu konudaki teklifi meclise getirilebileceğini, uygun görülmesi halinde bize tahsis edilebileceğini belirttiler. İşbirliği yaparak, eğer uygun bir bina sağlanırsa üstümüze düşeni yaparız” dedi. Ayrıca, meclis oturumunda AK Parti'li meclis üyeleri ve MHP'li meclis üyeleri'de alınan kararı desteklediklerini ve kararın çok yerinde olduğunu dile getirerek Menemen'in üniversite şehri olma yolunda ilerlediğini ve bu doğrultuda alınan bu kararın ilerde tekrar görüşülerek genişletilmesini, daha fazla Meslek Yüksek Okulunun Menemen'e kazandırılmasının gerektiğini söylediler.

Başkan Aksoy: "Menemen artık bir öğrenci kenti olarak anılacak"

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ise yapmış olduğu konuşmasında, "Bu karar tarihi bir adımdır. Rektörümüze, bürokratlara ve tüm siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bu karar; Menemen'in öğrenci kenti olması noktasında çok önemli ve tarihi bir adımdır. Menemen için çok özel bir karardır. 2500 öğrencinin ilk aşamada gelmesini planlıyoruz. Menemen artık bir öğrenci kenti olarak anılacaktır" ifadesini kullandı.