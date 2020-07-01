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Menemen sonunu getiremedi

Menemenspor, TFF 1.

Lig'in 31. haftasında 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Keçiörengücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu.


TFF 1. Lig'in 31. haftasında Menemenspor, Keçiörengücü'ne konuk oldu. Müsabakanın 27. dakikasında Samed Ali Kaya'nın golüyle 1-0 öne geçen Menemen, skoru koruyamayınca ev sahibi ekip 79. dakikada Cem Ekinci ile beraberliği sağladı. Maç bu skorla tamamlanacak derken 90+4. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cem Ekinci, Keçiörengücü'nü 2-1 öne geçiren golü attı ve maç bu skorla sona erdi.



Son 3 maçı ikisi İzmir'de


Bu sonuçla Menemenspor, 31 hafta sonunda topladığı 39 puanla 11. sırada yer aldı. Sarı lacivertlilerin küme düşme ihtimali bulunmazken, play-off iddiası ise oldukça zora girdi. Play-off yarışındaki rakipleri Altay ve Karagümrük'ün bugün oynanacak maçlarda puan alması ihtimalinde Menemenspor, bu şansını tamamen yitirecek. Ligde kalan 3 maçın ikisini sahasında oynayacak İzmir ekibi, 32. haftada Adanaspor'la sahasında, 33. haftada Bursaspor'la deplasmanda, son haftada ise evinde Altınordu ile karşılaşacak.

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