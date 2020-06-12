Menemen Ülkü Ocakları esnafın kapısına 1 liralık kart koyarak sembolik siftah yaptı

İzmir'in Menemen ilçesinde, Ülkü Ocakları esnafın kapısına 1 liralık kart koyarak sembolik siftah yaptı.

İzmir'in Menemen ilçesinde sabah saatlerinde dükkanlarını açan esnaf alışkın olmadıkları bir kültürel farkındalık projesiyle karşılaştı. Korona virüs (Kovid-19) sebebiyle zor günler yaşayan ilçe esnafının siftahı bugün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Menemen Ülkü Ocakları tarafından karşılandı. İlçede bulunan işletmelerin kapısına 1 liralık kart bırakan Ülkü Ocakları biz yapalım diyen Ülkü Ocakları'nın bu davranışı ilçe esnafı tarafından memnuniyet ile karşılandı. Sabah saatlerinde dükkanının önünde kart üzerinde 1 lira gören ve çok şaşırdığını ifade eden ilçe esnaflarından Ersin Alagöz, "Menemen'deki iş yerlerimi sabahın erken saatlerinde Ülkü Ocakları tarafından bırakılan bereket siftah parası ile açtım ve böyle bir davranışın düşünülüp hayata geçirilmesi beni son derece mutlu etti" dedi.

Siftah Ülkü Ocakları'ndan bereketi Allah'tan

Uygulama hakkında bilgi veren Menemen Ülkü Ocakları Başkanı Ahmetcan Türker, "Ülkemizin içinde bulunduğu korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla esnaflarımızın yaşadığı sıkıntıların en kısa sürede geçmesini temenni ediyoruz. Esnafımızın siftahını Ülkü Ocakları olarak bugün biz yapmak istedik ve arkadaşlarımız ile birlikte hazırladığımız siftah kartlarımızı ilçe esnaflarımızın kapılarından, kepenklerinden içeri bıraktık. Tüm işveren ve işçilerimize bereketli kazançlar ve hayırlı işler diyoruz" diye konuştu.