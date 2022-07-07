Menemen'de "Alaturka Akşamlar" rüzgarı

TRT'nin ilgiyle izlenen ‘Alaturka Akşamlar' müzik programının canlı yayını, bu hafta Menemen Cumhuriyet Meydanı'ndan gerçekleştirildi. Birbirinden değerli sanatçıların yer aldığı programda, seslendirilen eserlere vatandaşlar keyifle eşlik etti.

Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıl ara veren TRT Müzik kanalının ‘Alaturka Akşamlar' programı, sevenlerinin karşısına yeniden Menemen'den ‘merhaba' dedi. Programın sunucuları TRT sanatçıları İsmail Özkan ve Mine Geçili'nin konuğu ünlü sanatçı Suzan Kardeş oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan özel sahnede gerçekleşen ve 137 ülkeden canlı olarak yayınlanan programda, ünlü sanatçılar birbirinden güzel şarkıları Menemenlilerle birlikte söyledi. Mine Geçili sesiyle dikkat çekerken, İsmail Özkan da ilk kez Menemen'de söylediği yeni şarkısı ‘Eyvallah' ile izleyicilerden tam not aldı. Ünlü oyuncu ve sanatçı Suzan Kardeş ise seslendirdiği şarkılarla izleyenleri coşturdu. 1.5 saat süren ve müzik severlerin yoğun katılım sağladığı program, Menemenli vatandaşların hafızalarına kazındı. Programının sonuna doğru sahneye çıkan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Alaturka Akşamlar ekibine teşekkür etti.

Sanatın ve sanatçının her daim yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini ifade eden Pehlivan, “Bu güzel yaz akşamında Menemen Belediyemizin davetini kırmayarak bizleri onurlandıran ve bu harika geceyi bizlere yaşatan ‘Alaturka Akşamlar' ekibine çok teşekkür ediyorum. Kıymetli sanatçılarımızı ilçemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Şuanda dünyanın birçok ülkesinde ekranları başında bizi izleyen, ülkemizi özleyen ve gönül sesimize hasret kalan gurbetçilerimize de sevgi dolu şarkılarımızla selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün buradan yüreği bizimle, duası bizimle ve umudu bizimle olan herkesin yaklaşmakta olan Kurban Bayramını yürekten kutluyor, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Daha nice güzel programlarla Menemenimizi ve hemşerilerimizi kıymetli sanatçılarımızla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Vekili Pehlivan, gecenin anısına Suzan Kardeş, Mine Geçili ve İsmail Özkan'a Menemen'e özgü çömlekten gramofon ve çiçek takdim etti. Keyifli dakikaların yaşandığı konser, Menemenlilerin TRT sanatçılarıyla fotoğraf çekimiyle son buldu.