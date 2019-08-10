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Menemen'de bayramlaşma merasimi

Menemen Kaymakamlığı tarafından Kurban Bayramı tebrik merasimi hükümet konağında Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak davetiyle yapıldı.



Menemen'de düzenlenen bayramlaşma merasimine Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak başta olmak üzere Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumhuriyet Savcısı Korhan Ayberk Güven, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Ethem Çağcı, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Hakan İncili, Menemen İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Karagözoğlu, Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve Menemenli vatandaşlar katıldı.



Bayramlaşma merasiminden sonra Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak, berberinde Menemen İlçe Emniyet Müdürü Hakan İncili ve Menemen İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Karagözoğlu ile birlikte trafikte denetim yaptı. Trafikteki sürücülerin bayramları kutlanarak kadın sürücülere de çiçek verildi.

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