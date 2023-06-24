Menemen'de bayramlaşma töreninde müjde üstüne müjde

Promosyon konusunda Halkbank ile 25 bin liralık anlaşmaya vardıklarını ifade eden Pehlivan, performans primi olarak da hesaplara 5 bin liralık ikramiye yatırıldığını açıkladı.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, belediye personelleri ile bayramlaştı. Konuşması alkışlarla sık sık kesilen Pehlivan, işçilerin maaşlarına yüzde 50 zam yaptıklarını da müjdeleyerek, "Menemen ve Menemen'imize hizmet eden benim çalışma arkadaşlarım her şeyin en iyisine, en güzeline layık" dedi. Konuşmasını sürdüren Pehlivan, "Sizlerin gözlerindeki mutluluk benim için çok değerli. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Menemen'i hak ettiği değere hep birlikte çıkaracağız. Hep birlikte, el ele, gönül gönüle başaracağız" diye konuştu. Her bayramlaşma törenine müjdeleriyle damga vuran Pehlivan, belediye çalışanları tarafından "İzmir'de tek Başkan Aydın Pehlivan", "Büyüksün Aydın Başkan" sloganlarıyla uzun süre ayakta alkışlandı.

"Sözümüzü tutuyoruz"

Personel bayramlaşmasında çalışanlara yönelik bir konuşma yapan Pehlivan, göreve geldikten sonra belediye emekçilerine verdiği tüm sözleri tutmanın sevincini yaşadığını ifade etti. Pehlivan, “9 günlük bayram tatiliniz başlıyor. Sizlerin ve kıymetli ailelerinizin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Sevdiklerinizle geçireceğiniz, hatırlanmaya değer güzel bir bayram diliyorum. 3 yılı aşkın bir süredir birlikte Menemen'e hizmet ediyoruz. Her fırsatta belirttiğim gibi her biriniz benim için çok kıymetlisiniz. Şükürler olsun ki bugün karşınızda tüm söylediklerini eksiksiz yerine getirmiş bir belediye başkanı olarak duruyorum. Başarımızın temelini sizler oluşturuyorsunuz. İyi ki varsınız” dedi.

3 müjde birden

Bayramlaşma töreninin her zaman olduğu gibi müjdesiz bırakmadıklarını ifade eden Pehlivan, “En büyük beklentilerinizden birisinin promosyon konusu olduğunu biliyorum. Görüşmelerimizin sürdüğü Halkbank müdürümüzle bugün sözlü mutabakata vardık. 25'er bin lira bir teklif sundular, umarım çok kısa zamanda bunu resmiyete dökeceğiz. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi belediye aileme yine performans primi vermeye karar verdik ve hesaplarınıza 5'er bin lira ek olarak yatırdık. Ananızın ak sütü gibi helal olsun. Bugün müjdelerimiz bitmiyor. Biliyorsunuz devletimiz asgari ücrete yüzde 34 oranında zam yapmıştı. Bizler de bu rakamı yüzde 50'ye yuvarlıyoruz. Menemen ve Menemen'imize hizmet eden benim çalışma arkadaşlarım her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Tabi bu müjdeler, sadece özverili çalışmalarınızla sınırlı değil. Aynı zamanda sizlere duyduğumuz güvenin ve memnuniyetin de bir ifadesi. Hepinize emeklerinizden, samimiyetinizden, zor zamanlarımızda yanımızdaki sağlam duruşunuz dolayı da teşekkür ediyorum. Hepinizin ve değerli ailelerinizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum” diye konuştu.

Öte yandan konuşmasının ardından Pehlivan, belediye emekçileri ile Roman havası oynadı ve akabinde de tüm personeli ile tek tek bayramlaştı.