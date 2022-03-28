Menemen'de bocce heyecanı yaşandı

Lig Petank Şampiyonası 2. etap müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Menemen Belediyesi Gölpark Tesislerinde farklı illerden 20 takım ve 100'e yakın sporcunun kıyasıya rekabetine sahne olan şampiyona, heyecanlı anlara sahne oldu.

Menemen ilçesinde bocce heyecanı yaşandı. Bu çerçevede, Türkiye 1. Lig Petank Şampiyonasının 2. etap müsabakaları kentte gerçekleştirilirken, müsabakalara Menemen Belediyesi ev sahipliği yaptı. Menemen Belediyesi Gölpark Tesislerindeki yarışmada, 20 takım ve 100'e yakın sporcu kıyasıya mücadele etti.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bocce oynadı. Pehlivan, tüm dünyayı etkisine altına alan salgın döneminin özellikle de gençleri spordan alıkoyduğuna değinerek, "Tabi bu süreçte çocuklarımız; tablet, bilgisayar, telefon, televizyon başında herhangi bir spor aktivitesi yapmadan çok fazla vakit geçirdi. Bizler spora ve sporcuya önem veren bir belediye olarak, hem gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak hem de pandemi döneminde yaşanan açığı kapatmak için sporun her türüne destek veriyoruz. Dünyanın en eski sporlarından biri olan bocce petank da, bunlardan biri. Bu noktada federasyonumuzun Menemenimizde düzenlemiş olduğu bocce şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu güzel organizasyonların devamının da geleceğini bilmenizi istiyorum; çünkü Menemen Belediyesi daha iyi bir gelecek için var. Mesele birlikte olmak, birlikte oynamak. Ben, bütün yarışan sporcularımıza gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bocce Bowling ve Dart Federasyonu As Başkanı Faik Kapsız da, “Çok güzel bir hafta geçirdik. Menemen'de tek bir çocuğumuzun spora yönlendirebildiysek ve ilgisini çekebildiysek ne mutlu bize” ifadesini kullandı.