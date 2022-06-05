Menemen'de çevre dostu seminer

Menemen Belediyesi, Menemen İlçe Tarım Müdürlüğü, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle, ‘Tarımda Aşırı Zirai İlaç Kullanımın Zararları' konulu bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma eğitimi semineri düzenledi. Tepe Sosyal Tesislerinde kadınlara yönelik düzenlenen seminere, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, eşi Filiz Pehlivan, Menemen İlçe Tarım Müdürü Fatih Çiçek, belediye meclis üyeleri, üretici kadınlar ve vatandaşlar katıldı.

Mikrop Hikmet'in sahne aldığı programda, Zirai Yüksek Mühendisi Hakan Örnek, “Tarım alanlarında kullanılan kimyasalları tanıma ve korunma yolları” hakkında, Zirai Yüksek Mühendisi Dr. Duygu Uysal ise, “Tarım ilaçlarının çevreye etkisi ve gıdalardan arındırma yöntemleri” hakkında birer konuşma yaptı.

Daha sonra kürsüye gelen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Tarımda Aşırı Zirai İlaç Kullanımın Zararları” konulu bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma eğitimi seminerinde iki müjde verdi. Üç makine parkurundan oluşacak bir kompost tesisi kuracaklarını ifade eden Pehlivan, “Bu tesiste her türlü sebze meyve atıklarını işleyerek kaliteli organik gübre üreteceğiz. İleriki aşamalarda zirai ilaç ambalajlarını toplayarak bize ulaştıran vatandaşlarımıza bu gübreleri ücretsiz olarak vereceğiz. Menemen Belediyesi olarak hazırladığımız ‘kafes projesi' sayesinde ise bu tehlikeli atıklar güvenli bir biçimde bir noktada toplayacağız. Bize ulaştırılan bu zirai ilaç ambalajlarını geri dönüşüme göndereceğiz. Bu atıklar geri dönüşümde işlenerek yine zirai ilaç alanında değerlendirilecek. Projelerimizin Menemen'imize ve tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Program Mikrop Hikmet'in sahne performansının ardından sona erdi.