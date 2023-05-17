Menemen'de çilek kokulu günler başlıyor

Çilek Festivali ile kutlanacak. 20-21 Mayıs tarihlerinde “Çilek tadında festival” sloganıyla düzenlenecek festivale vatandaşları davet eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Üretici ve tüketiciyi direkt buluşturacağımız festivalimiz için geçen yıl olduğu gibi yine çok güzel ve özel bir program hazırladık. Ünlü sanatçıların vereceği konserlerin yanı sıra Yeşilçam aktör ve aktrisleri de Emiralem'de olacak. Çilek kokumuz tüm İzmir'i etkisi altına alacak" dedi.

Menemen'de bu yıl 13'üncüsü gerçekleşecek olan Emiralem Çilek Festivali heyecanı yaşanıyor. 20-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festivalde çocuk atölyelerinin yanı sıra ‘En Güzel Çilek Bahçesi', ‘En Güzel Çilek', ‘En Güzel Çilekli Pasta' yarışmaları gerçekleştirilecek. Yöre halkı, kurulan üretici pazarında iki gün boyunca çileklerini görücüye çıkaracak. Festival korteji, 20 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'da düzenlenecek. Emiralem Dörtyol Kavşağı'nda başlayacak olan kortej, Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi'nde sona erecek. Menemen Belediyesinin Emiralem'e kazandırdığı düğün salonu, gençlik merkezi ve oyun parkı da düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Yeşilçam sanatçıları ve ünlü sesler sahnede

Festival programı çerçevesinde ünlü isimler de çilek diyarı Emiralem'e gelecek. Perihan Savaş, Hülya Koçyiğit ve Engin Çağlar gibi Yeşilçam'ın birbirinden önemli isimleri, cumartesi günü düzenlenecek söyleşide sevenleri ile buluşacak. Hemen ardından ise sevilen şarkıcı Sinan Akçıl, en güzel şarkılarını festival ziyaretçileri ile söyleyecek. Pazar günü düzenlenen yarışmaların ödül töreninin ardından Merve Özbey, şarkıları ile festival coşkusunu doruğa taşıyacak.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, festival öncesi Emiralem halkı ve festival komitesi ile bir araya geldi. Yöre halkı ile festivalle ilgili istişarelerde bulunan Başkan Vekili Pehlivan, dayanışma, birlik ve beraberlik içinde bir program gerçekleştireceklerini ifade etti.

"Bu yıl 2 bin dönüm alanda 10 bin ton çilek hasadı gerçekleştirmeyi bekliyoruz"

Bereketli Menemen Ovası'nda çok önemli tarım ürünleri yetiştiğine dikkat çeken Pehlivan, “Bu tarım arazileri içerisinde Emiralem bölgemizde kendisine has kokusu ve tadıyla yetişen çilek en değerli ürünlerimizden biri. Bu yıl 2 bin dönüm alanda 10 bin ton çilek hasadı gerçekleştirmeyi bekliyoruz. Bu çerçevede hem bölge üreticisine sahip çıkmak hem çileğimizin tanıtımına katkıda bulunmak hem de üretici ve tüketiciyi aynı bölgede buluşturmak için 20-21 Mayıs tarihlerinde Emiralem Çilek Festivalimizi gerçekleştireceğiz. ‘Çilek tadında festival' sloganıyla 13. kez düzenleyeceğimiz festivalimizde üretici, esnaf ve vatandaşımızın yüzü gülecek. Cadde ve sokaklarımız iki gün boyunca çocuk atölyeleri, mutfak tadımları, müzik dinletileri ve ünlü isimlerin katılacağı söyleşi ve konserlerle renklenecek. Festival coşkusunu hep birlikte yaşamak için tüm vatandaşlarımızı bu hafta sonu çilek diyarı Emiralem'e bekliyorum” diye konuştu.