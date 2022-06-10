Menemen'de deri fabrikasında yangın

İzmir'in Menemen ilçesinde, deri fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Menemen ilçesi Maltepe Organize Sanayi Bölgesindeki deri fabrikasında yangın çıktı. Saat 10.00 sıralarında başlayan yangına; Aliağa, Foça ve Menemen'den çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangına müdahale ederken, fabrika alev alev yandı. Takviye itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangına dört bir koldan müdahale eden ekipler, alevleri güçlükle kontrol altına aldı.

Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.