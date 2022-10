Menemen'de Dünya Çiftçi Kadınlar Günü etkinliği

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Menemen'de düzenlemiş olduğu Dünya Çiftçi Kadınlar Günü programında kadın çiftçi emekçileriyle bir araya geldi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü nedeniyle Menemen ilçesinde bir program düzenledi. Programda Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da, kadın çiftçilerle buluştu.

Etkinlikte konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan, “Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinliğinde sizlerle birlikte bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Gelişmekte olan birçok ülkede tarımsal işgücünün en önemli kaynağını kadınlar oluşturmaktadır. Bu sebeple her çiftçimiz bizim için çok değerli ama ben kadınların gücüne ve ellerinin değdiği her şeye hayat verdiklerine inanıyorum. Tabi kadın çiftçilerimizin eğitilmesinin, tarımda verimliliği ve üretimde kaliteyi artıracağı görüşündeyim. Bu konuda Tarım Bakanlığımızın tarım politikaları, tamamen kadın çiftçilerimize pozitif ayrımcılık sağlamaktadır. Bizler de yerel yönetimler olarak, kadının yaşamın her alanında olması gerektiğini savunan ve bunu destekleyen bir belediyeyiz. Ekmeğini topraktan çıkaran, emek ve alın teriyle ülke ekonomisi için katma değer ortaya koyan kadın çiftçilerimizin bugün de yarın da her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Her zaman bizim baş tacımızsınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Köylü Milletin efendisidir.' sözünden yola çıkarak, üretimin her aşamasında etkin biçimde çalışan tüm kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen de, “Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de tarım ve hayvancılığın gelişiminde kadın çiftçilerimizin emeği ve rolü büyüktür. Tarımsal üretimin her aşamasında, ülke kalkınmasında ve refahında, ekonominin büyümesinde emeği ve alın teri olan, her mevsimde çalışmayı ve üretmeyi kendine görev sayan kadın çiftçilerimizin; tarıma, aile ve ülke ekonomisine olan maddi ve manevi katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyorum” dedi. Programda ayrıca kadın çiftçilere karanfiller dağıtıldı.

Menemen Belediyesi Tepe Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa ayrıca; AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, MHP Menemen İlçe Başkanı Ali Rıza Bölük, belediye meclis üyeleri, kamu ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, muhtarlar ve İzmir'in 30 ilçesinde çiftçilik yapan kadın emekçileri katıldı.