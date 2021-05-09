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Menemen'de feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı

İzmir’in Menemen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.



Kaza, Menemen ilçesinde meydana geldi. Aliağa istikametine doğru seyir halindeki Ozan K.'nın kullandığı 35 HDZ 84 plakalı otomobil, trafik ışıklarında sola dönüş için sol şeritte bekleyen Fırat E.'nin kullandığı 35 ADS 434 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, trafik lambalarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Her iki otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılardan 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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