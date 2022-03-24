"Menemen'de Hayata Zaman Tanı" sloganıyla kanser taramaları başladı

Menemen Belediyesi, bazı kurumlarla iş birliği yaparak "Menemen'de Hayata Zaman Tanı" sloganı kapsamında ilçede kanser taraması başlattı. Bu kapsamda mobil araç, kentte 1 ay boyunca isteyen tüm vatandaşlara ücretsiz olarak kolon, meme ve rahim ağzı kanserinin taramasını yapacak.

Menemen Belediyesi, kentte önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Kadınlar Birliği Menemen Şubesi ve Kanserle Dans Derneği ile iş birliği yapan belediye, "Menemen'de Hayata Zaman Tanı" sloganı kapsamında kente kanser taramasını başlattı. Bu kapsamda mobil tarama aracı Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandı. Tarama aracının 1 ay boyunca, isteyen tüm vatandaşlara ücretsiz olarak; kolon, meme ve rahim ağzı kanserinin taramasını yapacağı duyuruldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda ise taramanın ilk günü bir program düzenlendi. Programa; Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve eşi Filiz Pehlivan, İzmir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Emre Çetinkol, Bakırçay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Emin Erbaycu, siyasi partilerin temsilcileri, İzmirli sanatçı Mikrop Hikmet, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Mikrop Hikmet sahne aldı

Yoğun katılımın olduğu programda İzmirli sanatçı Mikrop Hikmet sahne aldı. Projeye destek veren her kuruma teşekkür eden Mikrop Hikmet, “Bana bu davet geldiğinde hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Bu projede dikkat çekilmesi en önemli nokta hayatın ta kendisidir. Bu açıdan kanserde erken tanının hayat kurtaracağını unutmamak gerekir” dedi.

"Hastalığım süresince ‘kanserim' demedim. ‘Bu bir grip gibi bu da geçer' dedim"

Daha önce kanseri yenen Kanserle Dans Derneği Başkan Yardımcısı Güzin Yıldırım da yaptığı konuşmada, “Önce ailem sonra 'kanserle dans' olmasaydı şu an yaşamıyordum. Biz kanserle dans ederek onunla alay ediyoruz. Hastalığım süresince ben hiçbir zaman ‘kanserim' demedim. Kendime ‘bu bir grip gibi bu da geçer' dedim. Ve buna inandım. Eşim, ailem, akrabalarım, can dostlarım arkadaşlarım hep yanımda olup destek oldular. Toparlandım araştırdım. Bu hastalığın benden aldıklarını bana ne öğrettiğini, hayatıma neler kattığını düşündüm. Kanserle Dans Derneğine gönüllü olarak girerek, çok güzel dostluklar edindim. Bu alanda çalışan birçok sivil toplum kuruluşları gibi bizler de elimizden geldiğince kanser farkındalığı için ekip halinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Elvina Almuradova ise kansere yakalanma oranlarının tüm dünyada her geçen yıl daha da arttığını belirterek, erken tanının tedavide başarıyı yükselten en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi. Almuradova, “Her bireyin kanser riski bulunmaktadır ve bunu önlemek için tarama testleri çok önemlidir" dedi.

Filiz Pehlivan'dan duygusal konuşma

Projeye gönüllü destek veren Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın eşi Filiz Pehlivan ise kanseri nasıl yendiğini anlatırken, duygu dolu anlar yaşadı.

Sağlığın her zaman her şeyden daha önemli ve öncelikli olması gerektiğini ifade eden Filiz Pehlivan, “Ne yazık ki çoğumuz bunu ancak sağlığımızı kaybettiğimizde anlıyoruz. 3 yıl önce ben de böyle bir rahatsızlıkla tanıştım. Rahatsızlığımı biraz da tesadüfen erken fark ettik. Tedavimle ilgili de hiç zaman kaybetmedim. Hastalık benim için ağır, yorucu ve yıpratıcı bir tecrübe oldu; fakat inancımı hiç kaybetmedim. Sevenlerimin sağlam duruşları, moral motivasyonları beni daha da güçlü yaptı. Bana hiçbir olumsuzluğu hissettirmediler. O yüzden onlar benim gerçek kahramanlarım. Tüm bu sorunları geride bıraktıktan sonra eşime, dostuma, çevremde kim varsa hepsine kontrollerini aksatmamaları konusunda resmen baskı yaptım. Hala bu konuda kendimi ilginç bir biçimde sorumlu hissediyorum; çünkü bu beladan kurtulmanın en etkili yolu geç kalmamak. Bu konuda elimizdeki en güçlü silahımız zamanında yaptıracağımız periyodik kontroller. Bu hastalığı yenmiş biri olarak buradayım ve bu hastalıkla mücadele eden hastalara moral verebilmek için bu projede yerimi aldım. Gelin hep birlikte ‘Menemen'de hayata zaman tanıyalım" şeklinde konuştu.

İzmir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Emre Çetinkol da erken tanıya vurgu yaparak, "Siz de kanserden korunmak ve kendinize uygun taramaları yaptırmak için Toplum Sağlığı Merkezlerine (TSM) bağlı kanser erken teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezleri'ne (ASM) başvurabilirsiniz” dedi.

Aydın Pehlivan: "Kanserden korkmak değil, kanser konusunda bilgilenmek, bilinçlenmek önemli"

Daha önce kendisinin de bir hastalık geçirdiğini dile getiren Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ise “Kanser, henüz tedavisi tam olarak bulunmuş bir hastalık değil; ayrıca kanser, tek bir türü olan bir hastalık da değil. Pek çok farklı türleri var. Kanserden korkmak değil, kanser konusunda bilgilenmek, bilinçlenmek önemli; çünkü bu hastalıkla mücadeledeki en önemli silahımız erken teşhis. Yani şansımız biraz da kendi elimizde. En önemli detay ise sağlıklıyken kontrollerimizi tam ve düzenli yaptırmaktan geçiyor. Her zaman tetikte olunması gereken bu tehlikeli hastalıkla olan sınavımızdan başarıyla çıkmış şanslı ve bugün için deneyimli bir aileyiz. Bu deneyimimizin gerçekten bir işe yaraması adına bugün burada bu anlamlı organizasyondaki sorumluluğumuzu güçlü biçimde aldık. Bu çalışmaya pek çok duyarlı sivil toplum kuruluşumuz da kendi örgütlü yapılarıyla katkıda bulunuyorlar" diye konuştu.

Protokol üyeleri konuşmaların ardından, tarama aracı hakkında bilgi aldı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.