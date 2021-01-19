Menemen'de Millet İttifakı'nın meclis üyeleri Cumhur İttifakı'na oy vermişti, teşekkür geldi

Menemen Belediye Başkanlığı'nda, Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan'ın başkan vekilliğini kura ile kazanmasının yankıları sürerken, Millet İttifakı'ndan 3 meclis üyesinin kendilerine oy vermesini değerlendiren AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, “Menemen'i sokak sokak, dükkan dükkan gezerek yapılan hukuksuzlukları ifade ettik. Netice itibariyle, Millet İttifakı'na mensup vicdan sahibi 3 meclis üyesi arkadaşımız bizim adayımıza oy verdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından, Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt ve Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan'ın yarıştığı başkan vekili seçimini kura ile AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan kazanmıştı.

Kura seçimi öncesinde ise mecliste yapılan oylamadaki eşitlik dikkat çekmişti. AK Parti'nin belediye meclisinde MHP ile birlikte 12, CHP'nin ise İYİ Parti ile birlikte 18 meclis üyesi bulunmasına rağmen yapılan oylamada 15-15 eşitlik çıkmıştı.

Oy veren Millet İttifakı'ndan 3 meclis üyesine teşekkür

Millet İttifakı'ndan 3 meclis üyesinin kendilerine oy vermesini değerlendiren AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, "Millet İttifakı içerisindeki sağduyu sahibi 3 meclis üyesi arkadaşımız bizim adayımızdan yana oy kullandı. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tutuklu eski CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy, yargı karşısında hesap veriyor. Menemen halkının iradesini kötüye kullandıkları ve birçok yanlış işe karıştıkları anlaşılıyor; bu artık bağımsız mahkemelerin konusu. CHP'li İzmir il ve Menemen İlçe Başkanlıkları, Menemen halkından özür dileyeceklerine, millet iradesinin temsilcileri durumunda bulunan meclis üyelerini günah keçisi yapma derdindeler. Menemen'in kaybedecek bir dakikası bile yok. Menemen'de AK belediyecilik nasıl olur göstereceğiz. Toplumsal tüm kesimlerin, demokratik bu sonuca saygı göstermesini ve Menemen halkının çağdaş belediyecilik hizmetlerine kavuşmuş olmasını desteklemesini bekliyoruz” dedi.

"Sokak sokak, dükkan dükkan gezerek yapılan hukuksuzlukları ifade ettik"

Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından yoğun bir mücadele verdiklerini ifade eden Çelik, "Başta Menemen halkı olmak üzere, tüm kamuoyunu aydınlatmak adına, tutuklu CHP'li başkanın kendilerine oy veren Menemenlilerin iradesini nasıl pazarladığını herkese anlattık. Menemen'i sokak sokak, dükkan dükkan gezerek yapılan hukuksuzlukları ifade ettik. Netice itibariyle, Millet İttifakına mensup vicdan sahibi 3 meclis üyesi arkadaşımız bizim adayımıza oy verdi. Bir kez daha Menemen'e hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.