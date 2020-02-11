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Menemen'de rögar kapağı hırsızları yakalandı

Menemen ilçesinde İZSU’ya ait rögar kapaklarını çaldıkları güvenlik kameralarından tespit edilen 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Menemen ilçesinde İZSU'ya ait rögar kapaklarını çaldıkları güvenlik kameralarından tespit edilen 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.


Menemen'in Kesik ve Seyrek mahallelerinde son günlerde İZSU'ya ait rögar kapaklarının çalınmasıyla harekete geçen Seyrek Jandarma Komutanlığı, güvenlik kameralarından tespit edilen şüphelilerin izin sürdü. Değeri 50 bin TL olan yaklaşık 100 adet rögar kapağını çalan şüpheli 2 kişi, İnönü Mahallesi'ndeki adresinde yakalandı. Rögar kapakları şüphelilerin adresinde bulunarak ilgili birimlere teslim edildi. Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan şahıslar Cumhuriyet başsavcılığına sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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