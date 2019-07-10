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Menemen'de rüzgar türbininin kanadını taşıyan tır devrildi

İzmir’in Menemen ilçesinde, rüzgar türbinine ait dev kanadı taşıyan tır, virajı alamayarak tarlaya devrildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde, rüzgar türbinine ait dev kanadı taşıyan tır, virajı alamayarak tarlaya devrildi.


Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında rüzgar türbinine ait dev kanadı taşıyan 32 MC 3063 plakalı tır, Maltepe-Seyrek arasında şoförün virajda hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.


Olay yerine gelen jandarma ekipleri trafiği kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, tır şoförü gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Tırın ve kanadın kaldırılması için yol 2 saat araç geçişine kapatıldı. Devrilen 55 metre uzunluğundaki kanadın değerinin ise yaklaşık 80 bin ile 100 bin euro değerinde olduğu tahmin ediliyor.


Rüzgardan elektrik enerjisi üreten rüzgar türbinlerinin kanadı, cam elyaf ve reçineden yapılıyor ve ömrünü tamamlayan kanatlar geri dönüşüm olarak hiçbir yerde kullanılamıyor.

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