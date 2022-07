Menemen'de Srebrenitsa katliamı 27. yılında unutulmadı

yıl dönümünde Menemen'de unutulmadı. AK Parti İzmir İle Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin de katıldığı duygusal törende, ‘Ölüm Yolunda Barış İçin Yürüyenler' fotoğraf sergisi de açıldı.

1995 yılında Bosna'da meydana gelen, 8 bini aşkın Boşnak vatandaşın erkek, kadın, çocuk yaşlı demeden Sırp güçlerince öldürüldüğü Srebrenitsa katliamının 27. yıl dönümü, Menemen'de düzenlenen törenle anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene; AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Bosna Hersek Milli Marşlarının okunmasıyla başlayan törende, Srebrenitsa'da 27 yıl önce yapılan soykırım kınandı.

Açılış konuşmasını yapan Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Aykut Taylan Varlı, 1995 yılında Srebrenitsa'da yaşanan soykırıma dair bilgiler verdi.

1993 yılında Srebrenitsa'nın BM Güvenlik Konseyi tarafından güvenli bölge ilan edilen yerlerden biri olduğunu ifade eden Varlı, “Ne yazık ki 1995 yılının temmuz ayında Sırplar tarafından büyük bir soykırım gerçekleştirildi. Silahsız Boşnaklar, evlerinden söktükleri su borularıyla kendilerini savunurken can vermişlerdir. Maalesef ki Avrupa da buna seyirci kalmıştır. 12 bin 500'ün üstünde vatandaşımız bu katliamda hayatını kaybetmiştir. Hala da çıkartılamamış naaşlarımız vardır. Soykırımın bu coğrafyada unutulmaması çok değerli ve çok önemlidir. Srebrenitsa soykırımını gerçekleştirenler, hem tarihin vicdanında, hem uluslararası mahkemelerde hem de insanların vicdanında mahkûm oldular ve olacaklar. Canlarını kaybeden soykırım kurbanlarını saygıyla anıyoruz” dedi.

"Avrupa'nın göbeğinde Srebrenitsa'da bir vahşet, soykırım, insanlık dramı yaşandı"

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da, “Biliyorsunuz Avrupa'nın göbeğinde, sözde Birleşmiş Milletlerin koruması altında olan Srebrenitsa'da bir vahşet, soykırım, insanlık dramı ve insanlık felaketi yaşandı. Bu acı sadece Bosnalı kardeşlerimizin acısı değil. Srebrenitsa ismi her geçtiğinde, hala aynı acıyı ilk günkü gibi yaşıyoruz. O günlerde Bosna-Hersek'te akan gözyaşları ülkemizde de aktı, hala akıyor. Yaşanan acılar en derinden hissedilmiştir, edilmeye devam ediyor. O gün çok sayıda vatandaşımız Bosna'da savaşmak için gönüllü olmuştu. Her yıl anımsamak, unutmamak için gerçekleştirdiğimiz bu anma programı, tarihe atılmış bir acının imzası olsa da beraberinde getirdiği tesellisi var. O da ‘bu acıyı paylaşıyor olmamız.' Her zaman söylediğimiz gibi, ‘Mesele birlikte olmak, birlikte anmak.' Bu katliamı gerçekleştirenlerin, Allah katında mutlaka hak ettikleri cezayı bulacaklarına inanıyoruz. Bu yürek dağlayan insanlık dışı olayı, bir kez daha kınıyor ve lanetliyoruz. Böylesine insanlık dışı acıların bir daha yaşanmaması umuduyla, soykırımda yaşamını yitiren Bosnalı kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Allah, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir millete bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi, Unutmayacağız ki, tekrar yaşamayalım” dedi.

"Dış mihraklara karşı aman vermemek için bir ve beraber olmak lazım"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise “Bugün Srebrenitsa katliamının 27. yıl dönümü. Bu katliamın 20. yıl dönümünde düzenlenen büyük bir anma törenine katılmıştık. Devletimiz de oradaydı. Orada olmak, o yaşananları bilmek, öğrenmek ve anlamak çok önemliydi. Yaşanan bu soykırımı şiddetle kınarken, Bosna Hersek'in kahramanı, Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç'i de rahmet ve şükranla anıyoruz. Bosna'nın bu günlere gelmesinde büyük emeği vardır” dedi.

Srebsenitsa'da yaşanan soykırıma Birleşmiş Milletlerin sessiz kaldığına da dikkat çeken Sürekli, “Dünya çifte standardını bizlere göstermişti. Bir başka Bosna ziyaretimi 15 Temmuz 2016 sonrası yaptım. Orada yaşanan sembol isimler, bana Cumhurbaşkanımızı sordu. Bana, ‘Recep Tayyip Erdoğan nasıl, iyi mi? Türkiye'nin üstünde güneş hiç gitmesin; çünkü size bir şey olursa biz kendimizi güvende hissetmeyiz' dedi. İşte bu yüzden milli ve yerli olmak lazım. Dış mihraklara karşı aman vermemek için bir ve beraber olmak lazım; ayrıca geçmişimizi unutmamak lazım. Bu uğurda vatanı için hayatını kaybetmişleri rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Menemen İlçe Vaizi Rıdvan Sanur, şehitlerin ruhuna dua okudu. Daha sonra protokol üyeleri, karanfiller bıraktı, ardından da Ayşegül Çetinkalp ve Aylin Telef'in 110 kilometre yürüyerek çektikleri ‘Ölüm Yolunda Barış İçin Yürüyenler' adlı fotoğraf sergisini gezdi. Bu duygusal tören, Srebrenitsa şehitleri için dökülen lokmaların dağıtımıyla sona buldu.