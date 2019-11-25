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Menemen'de tarihi eser kaçakçılarına baskın

İzmir’in Menemen ilçesinde, bir iş yerine yapılan baskında 133 adet Osmanlı tuğralı kabartmalı tarihi eser sikkeler ele geçirildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde, bir iş yerine yapılan baskında 133 adet Osmanlı tuğralı kabartmalı tarihi eser sikkeler ele geçirildi.


Menemen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde tarihi eser bulundurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Baskın yapan ekipler, V.A. (34) isimli şahsın iş yerinde arama yaptı. Aramalarda, 133 adet üzerinde Osmanlı tuğrası kabartmalar bulunan tarihi eser sikkeler ele geçirildi. Ekipler bunun yanında, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeğiyle beraber çok sayıda mermi ile şarjör ele geçirdi.


Şüpheli V.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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