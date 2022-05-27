Menemen'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Türk mutfağının zenginliğine değinen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Menemen 6 bin yıldır tüm lezzetlerin doğal yaşam alanı olmaya devam ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Menemen'de bir etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda yörenin yemek ve ürünleri tanıtıldı. Etkinliğe; Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ali Rıza Bölük, belediye meclis üyeleri, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Menemen'in üretici kadınlarının stant açtığı programda, katılımcılara lokma ikram edildi.

Mutfağın bir kültür, bir zenginlik olduğunu ifade eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası programımızı hep birlikte icra ediyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz ki Türk mutfağı köklü ve zengin çeşitleriyle dünyanın en önemli mutfaklarından biridir. Bu lezzetlerin her biri, asırlar boyu oluşan bilgi, birikim ve ustalığın sonucudur. Bu yüzden tarih kitaplarında hep övgüyle bahsedilir. Menemenimiz de bu alanda ülkemiz mutfağının bir özeti gibidir. Hep birlikte 6 bin yıllık bir bölgenin kalbi olan Menemen'de yaşıyoruz. İsminde yemeği, ambleminde çömleği olan Menemenimiz 6 bin yıldır tüm lezzetlerin doğal yaşam alanıdır” dedi.

“Yemeğin, mutfağın zengin olması kültürlerin kaynaşmasıyla olur” düşüncesiyle Menemen Belediyesi bünyesinde Menemen Kent Mutfağı birimini kurduklarını dile getiren Pehlivan, “Ar-Ge Birimimiz bünyesinde kurduğumuz, sevgili eşim Filiz Hanım'ın da gönüllü olarak destek verdiği Menemen Kent Mutfağı ekibimiz, yaklaşık bir yıldır bölge mutfağımızla ilgili sözlü tarih çalışmalarını yürütüyor. Bu çerçevede ulaştığımız tüm gastronomi bilgiler ışığında Menemen'in yaşam tarzı ve mutfak kültürünün gelişim süreçlerini araştırıyoruz. Bu eşsiz birikim, aradıkça, buldukça, konuştukça, işleyerek kaynağa dönüştürüldükçe daha da değerli bir bilgiye dönüşüyor. Hep dediğimiz gibi, mesele birlikte aramak, birlikte bulmak, birlikte büyütmek. Bu vesileyle Türk Mutfağı Haftamızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Program protokol üyelerinin stantları gezmesinin ardından sona erdi.